70 واں یوم آزادی، قومی کرکٹرز کی قوم کو مبارکباد، ویڈیو پیغامات جاری کردیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پوری پاکستانی قوم بلا تفریق رنگ و مذہب اپنا 70 واں یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ اس موقع پر جہاں دوست احباب ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات دے رہے ہیں وہیں قومی ہیروز (کرکٹرز) بھی سوشل میڈیا پر تہنیتی پیغامات جاری کر رہے ہیں ۔ ان پیغامات میں معروف کرکٹرز مبارکباد کے ساتھ ساتھ قوم کو اتحادو اتفاق کی تلقین کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔

قومی کرکٹرز کی جانب سے جاری کیے گئے ویڈیو پیغامات آپ بھی دیکھیں

May ALLAH protect our nation and Pakistan army #JashneAzadiMubarak #PakistanZindabaad pic.twitter.com/8MNoJIqzjQ