”مداحوں سے درخواست ہے کہ۔۔۔“ عمر اکمل نے اپنی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی مداحوں سے ایسی درخواست کر دی کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے”فائدہ کوئی نہیں ہو گا“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر عمر اکمل کو یوں تو اس وقت دل و جان سے اپنی فٹنس کی بحالی پر توجہ دینی چاہئے تھی مگر ایسا نہیں ہے اور وہ لندن کی گلیوں میں ”موج مستی“ کرنے میں مصروف ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”یہ تو بیمار تھے“ عمر اکمل لندن گئے تو علاج کرانے کیلئے تھے مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ نئی تصویر نے سارا پول کھول دیا، مداحوں کو بھی غصہ آ گیا

اسی دوران انہیں اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرنے کا خیال آیا لیکن شائد اس کیساتھ ہی ان کے دماغ میں صارفین کا وہ ”حشر“ بھی آ گیا جو اس سے قبل ان کی پوسٹس اور تصاویر کیساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے انہوں نے مداحوں سے ایسی درخواست کی کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔

پیلا کوٹ اور جینز کی پینٹ پہنے عمر اکمل نے ایک مہنگی گاڑی کیساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنوائی اور اسے سوشل میڈیا پراپ لوڈ کر دیا لیکن ساتھ ہی کمنٹ میں پیغام لکھا کہ ”میں اپنے تمام مداحوں سے پیار کرتا ہوں۔ سب کیساتھ بڑی عاجزی سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ منفی کمنٹ کرنے سے باز رہیں، آپ کی دعاﺅں اور حمایت کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔“

Enjoying London after hard work pic.twitter.com/N6U05mgAse — Umar Akmal (@Umar96Akmal) July 13, 2017

I Love all my fans. A humble request to all fans please refrain from negative comments. Your prayers and support is always appreciated — Umar Akmal (@Umar96Akmal) July 14, 2017

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ کپتان سرفراز احمد فوراً انگلینڈ ”طلب“، فاتح کپتان کے مداحوں کیلئے بڑی خوشخبری آ گئی

تو جناب۔۔! اب ایک تو عمر اکمل اورپھر اوپر سے ایسی درخواست، صارفین یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتے اور پھر وہی کچھ کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ ان کی درخواست کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور جس کے دل میں جو آیا، اس نے جھٹ سے کمنٹ کر دیا۔

ایک صارف خان نے لکھا ” یہ کار کیساتھ تصویر بنوا رہا ہے کیونکہ تمام کھلاڑیوں کو مفت کاریں انعام میں مل رہی ہیں لیکن اسے نہیں، اور اس وجہ سے یہ مرا جا رہا ہے۔“

????????????????????????. He's showing off with a car because the rest of the players are getting awarded free cars and he's not it's killing him ???? — KHAN (@skh786kk) July 13, 2017

وقار اصغر راجہ نے طنز کرتے ہوئے لکھا ”یہ سنٹرل کنٹریکٹ کھونے کے بعد لندن میں مزے کر رہا ہے۔“

enjoying London after Losing Central Contract. — Waqar Asghar Raja (@waqar618) July 13, 2017

خان نے ایک اور کمنٹ میں لکھا ”کار کو بھول جاﺅ کیونکہ تمہیں ٹریڈ مل کی ضرورت ہے۔“

Forget the car you need to get on a treadmill ???? — KHAN (@skh786kk) July 13, 2017

فرخ نے لکھا ”کھوتیا۔۔۔! کچھ محنت کرو اور برائے مہربانی ٹیم میں کبھی واپس مت آنا۔ تمہارے اوراحمد شہزاد جیسے لوگوں پر ہمیشہ کیلئے پابندی عائد کر دینی چاہئے۔“

Khotaya do some hard work and plz dont ever be in pak team again ppl like u n @iamAhmadshahzad shud be banned 4 life nakamay welay haramkhor — Farrukh Sair (@farrukh_sair) July 13, 2017

منصور علی خان نے لکھا ”اپنے اصلی کام کے علاوہ تمام کاموں کیلئے بہت سخت محنت کرتے ہو۔“

Too much hard work in doing everything except focusing on ur real job — Mansoor Ali Khan (@HappyMansoor) July 13, 2017

شہزاد حمید احمد نے لکھا ”ان نیلے پیلے کھٹے کپڑوں نے ہی تجھے برباد کیا ہے۔“