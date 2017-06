چھ مہینوں سے قومی ٹیم کے باولرز کی مہارت اور تکنیک پر کام کر رہا ہوں :اظہر محمود

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے باولنگ کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ میں پچھلے چھ مہینوں سے قومی کرکٹ ٹیم کے باولرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس دوران لڑکوں کی مہارت اور تکنیک پر بہت کام کیا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے باولرز نے بہترین نتائج فراہم کیے ہیں ۔نجی نیوز چینل کی سپورٹس صحافی زینب عباس سے گفتگو کرتے ہوئے اظہر محمود نے کہا کہ ایک دن میں نہ تو باولر بنتا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے ،کبھی باولرز کا دن ہوتا ہے تو کبھی بلے بازوں کا دن ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ ایک دن اچھی پرفارمنس ہو تو ہیرو بنا دیتے ہیں اور ایک دن بری پر فارمنس ہو تو اسی کو زیرو بنا دیتے ہیں ۔

انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹنگ اور باولنگ دونوں شعبوں میں اچھا کھیل پیش کرنا پڑے گا ۔اظہر محمود نے کہا کہ چیمپینز ٹرافی کے لیے انگلینڈ آنے سے پہلے ہمیں ایک ہفتے کا وقت ملا جس میں ہم نے باولرز کی مہارت اور تکنیک پر کام کیا ،اس دوران باولرز کو بتا یا کہ نئے بال پر لینتھ کہاں ہونی چاہیے ،جب بال سوئنگ نہیں ہو رہا تو اس وقت لینتھ کیا ہونی چاہیے اور اسطرح کی بہت سی باتیں باولرز کی بتائی گئی ہیں ۔ایک سوال پر باولنگ کوچ کا کہنا تھا کہ سری لنکا کے خلاف میچ میں محمد عامر کا گیند سوئنگ نہیں ہو رہا تھا اس لیے انہیں نے بیک آف دی لینتھ باولنگ شروع کردی تھی ۔

ویڈ یو دیکھئے

Azhar Mahmood had a few interesting things to say on social media bashing,no ball issues & the work done BTS (Part One)#ct17 pic.twitter.com/bo6MMgxNso