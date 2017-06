کارڈیف میں اس وقت موسم کیسا ہے ؟آئی سی سی نے گراﺅنڈ کی تازہ تصویر شیئر کردی ،برطانوی محکمہ موسمیات کی رپورٹ نے پاکستانی باولرز کو خوش کردیا ،قوم کی دعاﺅں نے شاہینوں کے لیے موسم بھی سازگار بنا دیا ،مگر کیسے ؟جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

کارڈیف (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے بڑے ایونٹ میں پہلا سیمی فائنل آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا ،اس موقع پر کارڈیف کے موسم کے حوالے سے تاحال خبریں تسلی بخش ہیں ۔

تفصیل کے مطابق میچ سے چند گھنٹوں قبل آئی سی سی نے مائیکر و بلاگنگ ویب سایٹ ٹوئٹر پر کارڈیف کے گراونڈ کی تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کارڈیف میں چمکدار سورج نکلا ہوا ہے ۔

The scene is set in Cardiff! #CT17 pic.twitter.com/mlebLp3CV7