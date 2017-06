”ہم تروایح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ باہر سے اس چیز کی آواز آئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان جیت گیا ہے“،مقبوضہ کشمیر سے میر واعظ عمر فاروق نے پاکستان کی تاریخی فتح پر سب سے شاندار پیغام جاری کر دی

سری نگر(ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چپمیئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان کی تاریخی فتح کے بعد جہاں ملک بھر میں جشن کا سا سماں ہے، ساری قوم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لارہی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کی محبت میں بھارت کے خلاف برسر پیکار کشمیری بھی اس جیت پر جھوم رہے ہیں ، پوری وادی میں کشمیری گھروں سے باہر نکل آئے اور قومی ٹیم کی جیت پر جشن منایا، مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں ، بزرگوں اور عورتوں نے پاکستان کی فتح پر جشن مناتے ہوئے آتش بازی کا مظاہر ہ کیا، جب کہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے پوری وادی گونج اٹھی۔

پاکستان نے انگلش ٹیم کو انگلینڈ کی سر زمین پر چاروں شانے چت کر دیا, قومی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ،ملک بھر میں جشن

انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد قومی ٹیم کی آئی سی سی چمیئنز ٹرافی کے فائنل کی رسائی کی خوشی پر مقبوضہ کشمیر میں جشن منایا جا رہا ہے، اس جشن کے منظر کو میر واعظ کشمیر عمر فاروق نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک ٹوئٹ کے ذریعے کیا، ان کا کہنا تھا کہ ہم مساجد میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے کے وادی پٹاخوں اور آتش بازی سے لرز اٹھی، اس آتش بازی سے ہی ہمیں اندازہ ہوگیا کہ پاکستان میچ جیت گیا ہے انہوں نے قومی ٹیم کے لئے فائنل میچ جیتنے کی دعا بھی کی ہے۔

As we were finishing taraweeh,could hear the fire crackers bursting, well played team #Paksitan. Best of luck for the finals! — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) June 14, 2017

دوسری جانب انڈیا کے حامی کشمیری رہنماءعمر عبد اللہ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ میچ کی ایک ایک گیند اہم ہے اور انگلینڈ کی شکست یقینی ہے، لیکن اصل مزہ تب آئے گا جب بھارت بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچے کیوں کہ لوگ پاکستان اور بھارت کے فائنل کے لئے ہتھیلیوں کی مالش کر رہے ہیں۔

#ChampionsTrophy17 looks set to deliver an upset that will have people rubbing their hands in eager anticipation - a Pakistan-India final. — Omar Abdullah (@abdullah_omar) June 14, 2017