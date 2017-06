قومی ٹیم کی فتح کے بعد نجم سیٹھی بھی میدان میں آگئے ، مخالفین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا

کارڈیف (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی چمپیئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کی گورننگ باڈی کے چیئرمین نجم سیٹھی بھی میدان میں آگئے، انہوں نے جیت کے فوری بعد ہی اپنے مخالفین کو بے نقط سنا دیں ۔

پاکستان نے انگلش ٹیم کو انگلینڈ کی سر زمین پر چاروں شانے چت کر دیا, قومی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ،ملک بھر میں جشن

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی گورننگ باڈی کی چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پاکستان 18سالوں بعد آئی سی سی چپمیئنز ٹرافی کے فائنل میں کیسے پہنچا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مخالفین کو نصیحت بھی کردی کہ وہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں پر بھروسا رکھیں اور ہمیشہ مثبت سوچا کریں۔ نجم سیٹھی نے اپنے ٹوئٹ میں پاکستان زندہ باد کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Pakistan go into their first ICC ODI tournament final in 18 years. Howwzzat??? Have faith in Team Pakistan! Be positive. #PakistanZindabad