”اپنے بیٹے کو چھکے کی علامت سمجھا رہا تھا لیکن ۔۔۔“شعیب اختر نے اپنے بیٹے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق فاسٹ باولر شعیب اختر نے اپنے بیٹے کے ساتھ مزید تصاویر سوشل میڈ یا پر شیئر کردیں ،ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو 'چھکے' کی علامت سکھا رہا

تھا، لیکن اس نے زیادہ دلچسپی نہیں لی۔

I was teaching him the "SIX" sign but looks like my Champ wasn't keen. Did I hear someone say 'a bowler's genes'? pic.twitter.com/7HXEjNETrt — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 11, 2017

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک اور تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھامیرے بہادر بیٹے کی ایک اور تصویر ملاحظہ کریں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی ایک کیچ پکڑا ہے اور اپنے ابا کے برعکس یہ کیچ بہت واضح تھا۔

Here's anothr pic of my Braveheart. Luks like he just dived 2 take a sharp catch &unlike his Abba has taken it cleanly, no referrals needed! pic.twitter.com/7Kl5RiU5td — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 11, 2017



آخر میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ ایک سپرسٹار کی طرح گھوم رہا ہے۔واضح رہے کہ راول پنڈی ایکسپریس کہلانے والے شعیب اختر کی شادی 23 جون 2014 کو ہری پور سے تعلق رکھنے والی رباب سے ہوئی تھی۔سابق فاسٹ باولر شعیب اختر نے اپنے 14 سالہ کیریئر کے دوران 46 ٹیسٹ میچوں میں 178 اور 163 ایک روزہ میچوں میں 247 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔انہیں کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین باولر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔