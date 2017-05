عمر اکمل بیٹے کے باپ بن گئے، پورا گھرانہ خوشی سے نہال

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹر عمر اکمل بیٹی کے بعد بیٹے کے بھی باپ بن گئے ہیں جس کا اعلان انہوں نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔



تفصیلات کے مطابق عمر اکمل نے اپنے پیغام میں کہا کہ ”میں یہ اعلان کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطاءکیا ہے۔ اسے اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں۔“

AOA am very happy to announce &share with you all that by the Grace of Allah...Allah has blessed me with a baby boy.keep him in ur prayers. pic.twitter.com/z67hGjWMjv