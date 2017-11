نیوزی لینڈ نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وائٹ واش کر دیا ، صوفی ڈیوائین میچ کے ساتھ سیریز کی بھی بہترین کھلاڑی قرار

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کونیوزی لینڈ کے خلاف 4میچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وائٹ واش ہوگیا،سیریز کے آخری میچ میں کیویز 7وکٹ سے فاتح، پلئیر آف دی میچ کے ساتھ ،سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے پر پلئیر آف دی سیریز کا اعزاز بھی لے اڑیں۔

