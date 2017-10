آئی سی سی نے ٹیسٹ چیمپیئن شپ اور عالمی ایک روزہ لیگ کی منظوری دے دی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ چیمپیئن شپ اور بین الاقوامی ون ڈے لیگ کی منظوری دے دی ہے۔

جس کے تحت نو ٹیمیں دو سالوں میں ٹیسٹ میچوں کی چھ سیریز کھیلیں گی جن میں سے تین ٹیسٹ سیریز اپنی سرزمین پر ہوں گی اور پھر اس کی بنیاد پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپیئن شپ کا فائنل ہو گا۔آئی سی سی کے مطابق 13 ٹیموں پر مشتمل ون ڈے لیگ کی ابتدا 2021 سے ہو گی اور اسی بنیاد پر ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔

آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو ڈیوڈ رچرڈسن کا اس موقع پرکہنا تھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے مستقبل کے بارے میں ہونے والی تمام بات چیت سے یہ واضح ہے کہ ہمیں اس کے متعلق متبادل اور ٹرائل کی ابتدا کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ٹیسٹوں کا رواج قائم رہے۔

2019 کے بعد شروع ہونے والی ٹیسٹ چیمپیئن شپ کا مقصد کرکٹ کے اس ورژن میں لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھنا ہے۔

ہر سیریز میں کم از کم دو میچ کھیلے جائیں گے اور یہ میچ پانچ دنوں کے کھیل پر مشتمل ہوں گے لیکن ایشز جیسی روایتی سیریز میں میچوں کی تعداد پانچ بھی ہو سکتی ہے۔اپریل 2021 میں دو اہم ٹیمیں پلے آف میں کھیلیں گی اور فائنل دو ماہ بعد انگلینڈ میں ہو گا۔

اس کے ساتھ آئی سی سی نے چار روزہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا منصوبہ بھی منظور کیا ہے ،ورلڈ کپ تک چار روزہ ٹیسٹ میچ تجرباتی بنیاد پر کھیلے جائیں گے اور انگلینڈ اس کی میزبانی کرے گا۔ جنوبی افریقہ نے حال ہی میں زمبابوے کے خلاف دسمبر میں چار روزہ ٹیسٹ سیریز کھیلنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد جنوری میں انڈیا کے ساتھ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہو گی۔

زمبابوے، افغانستان اور آئرلینڈ ابتدا میں ٹیسٹ چیمپیئن شپ سے باہر رہیں گے لیکن چار روزہ ٹیسٹ سیریز میں شرکت کرنے سے ان کا ٹیسٹ میچوں کا تجربہ بہتر ہو گا۔

