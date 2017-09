ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سکور بنانے پر احمد شہزاد نے شعیب ملک کو مبارکباد دی تو آگے سے ’ملک صاحب‘نے ’سیلفی بوائے ‘کو ایسی جگت کردی کہ سوشل میڈ یا پر ہنسی کا طوفان آگیا ،آپ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈ الیون کے خلاف گزشتہ روز شعیب ملک نے 39رنز بنا کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور بنانے پاکستانی کا اعزاز حاصل کیا تو سوشل میڈ یا پر انہیں خوب مبارکباد دی گئی ،دیگر کھلاڑیوں کی طرح احمد شہزاد نے بھی شعیب ملک کے اہم سنگ میل پر تعریفوں کے پل باندھے تو جواب میں شعیب ملک نے ’سیلفی بوائے‘کو ایسی جگت کردی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور سوشل میڈ یا پر ہنسی کا طوفان آگیا ۔

تفصیل کے مطابق ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور بنانے پر سوشل میں میڈیا پر دیگر کھلاڑیوں نے شعیب ملک کو مبارکباد دی ۔اس موقع پر شعیب ملک نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ”لاہور تسی گریٹ ہو ،آج آپ کی سپورٹ نے مجھ سمیت تمام کھلاڑیوں کے رونگٹے کھڑے کردیے “۔

Lahore, tussi great ho! ???????? today your support gave all Pakistani cricketers including me goosebumps. Feels so surreal #PakvsWXI pic.twitter.com/WjA3t9cKIt

اس پیغام پر احمد شہزاد نے شعیب ملک سے کہا ”لاہور تو گریٹ ہے ہی،آپ بھی بہت گریٹ ہو“،اس تاریخ ساز سیریز میں کیا شاندار کامیابی حاصل کی ہے ،مبارک ہو ۔

Lhr toh great hai hi but tussi bhi bht great ho.. what an achievement in this historical series.. congratz bro @realshoaibmalik #PakvsWXI https://t.co/mo4yMRflx2