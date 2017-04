مردان میں مشال کے قتل پر کرکٹر حسن علی بھی میدان میں آگئے ،ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) عبد الولی خان یونیورسٹی میں مشال خا ن کے قتل پرقومی کرکٹر حسن علی نے گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا ہے ۔تفصیل کے مطابق دو روز قبل مردان کی یونیورسٹی میں مشال خان کو مذہب کے نام پر بے دردی سے قتل کیا گیا جس کے باعث پاکستان میں شدید غم و غصے کی لہر پائی گئی ،ایسا ہی اظہار قومی کرکٹر حسن علی نے بھی کیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں حسن علی نے کہا کہ ”اف میرے خدا ،مردان میں کیا ہوا ہے ،ہم اپنے آپ کو انسان یا مسلمان کس طرح کہہ سکتے ہیں ،یا اللہ !!!“ ۔اس پیغام پر جواب دیتے ہوئے سوشل میڈ یا صارفین نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور مشال کے قاتلوں کو کڑی سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا ۔

What happend in #Mardan omg

How can we call human or Muslims to ourselves

Ya Allahhhhh.!!