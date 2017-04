مردان یونیورسٹی میں مشال کے قتل پر شعیب ملک سے بھی چپ نہ رہا گیا ،ٹوئٹر پر قرآن پاک سے ایسا حوالہ دے دیا کہ ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو جائے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )عبد الولی خان یونیورسٹی میں طالب علم مشال خان کے قتل کی خبر جس بھی پاکستانی نے سنی اسے شدید دھچکا بھی لگا اور گہرا دکھ بھی ہوا ،یہی وجہ ہے کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ،کرکٹر حسن علی نے مشال کے قتل پر دکھ بھرا پیغام بھیجا ،ادھر معروف قومی کرکٹر شعیب ملک سے بھی رہا نہ گیااور انہوں نے بھی مشال کے قاتل پر اپنا پیغام بھیجا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مشال کے قتل پر شعیب ملک نے قر آن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ”جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا ،اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک زندگی بچائی اس نے تمام انسانیت کو بچا یا “۔سٹار کرکٹر کی جانب سے اس پیغام پر سوشل میڈ یا صارفین نے بھی حمایت کی اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا ۔

مردان میں مشال کے قتل پر کرکٹر حسن علی بھی میدان میں آگئے ،ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے

Whoever kills a person, it is as tho he has killed all mankind & whoever saves a life, it is as tho he had saved all mankind: Quran #Mardan