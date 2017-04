”آفریدی خوش ہوا“ پاکستانی لڑکی نے سٹار آل راﺅنڈر کو ایسی ویڈیو بھیج دی کہ سوشل میڈیا پر ”بوم بوم“ ہو گئی، شاہد آفریدی نے بھی خوشی سے ایسا جواب دیدیا کہ لڑکی کے باچھیں کھل اٹھیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی بھلے ہی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن شائقین کے دلوں میں ان کی محبت آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور لوگ پاکستان کرکٹ کیلئے ان کی 20 سالہ خدمات کو خوب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

بوم بوم آفریدی کی ایک پاکستانی مداح لڑکی نے ایسی ویڈیو بنا کر انہیں بھیجی دی جسے دیکھ کر شاہد آفریدی ’خوش‘ ہو گئے۔ لڑکی کی جانب سے بھیجی گئی اس ویڈیو کو شاہد آفریدی کی مختلف میچوں میں لی گئی وکٹوں اور ان کے بلے سے نکلنے والے چھکوں کے کلپس کے ذریعے بنائی گئی ہے اور ان کا مشہور زمانہ سٹائل بھی دکھایا گیا ہے۔

اس ویڈیو کے بیک گراﺅنڈ میں ”پاکستانی تجھے سلام“ بھی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ بہترین ملی نغمے کیساتھ بوم بوم کی گھومتی گیندیں اور بلند و بالا چھکے بھی انتہائی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔

@SAfridiOfficial Lala I made this video especially for u ????... Hope you'll like it! #AfridiTheLegend ???????????? pic.twitter.com/gsyiKRGRBD

شاہد خان آفریدی کو یہ ویڈیو اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے فوراً ہی اس کا ایسا جواب دیدیا کہ ویڈیو بھیجنے والی لڑکی کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ”بہت بہت شکریہ۔۔۔! میرے مداح ہی میری طاقت ہیں۔“

Thank u so much. My Fans are my strength. https://t.co/RaJTsteZvE