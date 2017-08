شاہد آفریدی نے بھارتیوں کو ایسا پیغام دیدیا کہ نریندر مودی بھی حیران پریشان رہ جائیں گے، ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی اپنی بوم بوم کارکردگی کے علاوہ نرم دل اور دوستانہ روئیے کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں اور دنیا کے کئی کرکٹرز کیساتھ ان کی بہت گہری دوستی ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ پاکستان کے معروف ترین برانڈ سکاﺅٹ نے گھروں اور دفاتر کی حفاظت کے لیے ایسے کیمرے متعارف کرادئیے کہ خصوصیات جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

بھارتی کرکٹرز بالخصوص ویرات کوہلی کیساتھ ان کی دوستی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جنہوں نے ناصرف آفریدی کو اپنی شرٹ تحفے میں دی تھی بلکہ فنڈ اکٹھا کرنے کیلئے شاہد آفریدی فاﺅنڈیشن کو ایک بیٹ بھی تحفے میں دیا۔

شاہد آفریدی نے بھی دوستی کی روایت برقرار رکھی ہے اور بھارت کے 70 ویں یوم آزادی کے موقع پر ایسا پیغام جاری کیا ہے کہ نریندر مودی بھی حیران پریشان رہ جائیں گے لیکن انہوں نے پاکستانیوں کا سر فخر سے ضرور بلند کر دیا ہے۔

آفریدی نے بھارتیوں کو ان کے یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ”جشن آزادی مبارک انڈیا۔۔۔! ہمسایوں کو بدلا نہیں جا سکتا، چلو امن، رواداری اور محبت بڑھانے کیلئے کام کرتے ہیں۔ چلو انسانیت کو غالب کریں۔“

Happy Independence Day India! No way to change neighbours, let's work towards peace, tolerance and love. Let humanity prevail.# HopeNotOut