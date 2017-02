پی سی بی نے میڈ یا کے قذافی اسٹیڈیم داخلے پر پابندی عائد کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ نے میڈ یا کی قذافی اسٹیڈیم داخلے پر پابندی عائد کردی ۔نجی نیوز چینل دنیا نیوز کے مطابق قذافی اسٹیڈیم میں شرجیل خان اور خالد لطیف کی آمد کے موقع پر گارڈز نے میڈ یا کے نمائندوں کو کوریج سے روکا اور ایک گاڑی کو قذافی اسٹیڈیم سے باہر بھیجا تو مین گیٹ کا دروازہ ٹوٹ گیا ۔اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے میڈیا کے قذافی سٹیڈیم داخلے پر پابندی عائد کردی اورسپاٹ فکسنگ کیس کی تفتیش کے بہانے صحافیوں کے میڈیا ڈیپارٹمنٹ میں آمد رفت پر پابندی لگا دی ۔بتا یا جا رہا ہے کہ میڈیا پر مرکزی گیٹ کے باہر نشتر پارک کی سڑک سے آگے آنے پر بھی پابندی عائدکردی گئی ہے ۔

ویڈ یو دیکھئے

VIdeo: NCA’s gate broke down as guards tried to stop media to cover #SharjeelKhan, #khalidlatif

For More Videos: https://t.co/NfMXwUyB7a pic.twitter.com/yYy0bGvcC0