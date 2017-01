آسٹریلیا کیخلاف پاکستان کی جیت پر مصباح الحق کی اہلیہ نے بھی دل کی بات کہہ دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی شائقین کرکٹ لمحوں میں اپنے ہیرو کو زیرو اور زیروکو ہیرو بنانے کیلئے شہرت رکھتے ہیں اور ایسے میں کھلاڑیوں کی بیگمات کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتاہے ، ایسا ہی کچھ مصباح الحق کی اہلیہ عظمیٰ مصباح الحق کیساتھ ہوا لیکن اب پاکستان کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عظمیٰ مصباح الحق نے لکھاکہ ’ایک کرکٹر کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گھٹن میں رہ رہی تھی ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالآخر اس جیت کے بعد آکسیجن ملی ‘۔

ایک اور ٹوئیٹ میں اُنہوں نے جیت پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھاکہ ٹیم کو پراعتماد واپسی کیلئے واقعی جیت کی ضرور ت تھی ، اور حفیظ کے بارے میں لکھاکہ بالآخر اُنہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی پروفیسر ہیں۔

Being a cricketer wife living in so much suffocation,thanks to Allah, finally get oxygen after winning #PakvAus