”بیٹا جنریٹر چلا دو۔۔۔!“ وکٹ ملنے پر حسن علی کا جشن منانے کا انداز تو بہت ہی مقبول ہو رہا ہے، مگر ایک پاکستانی نے اس سٹائل کو لے کر ایسی تصویر بنا دی کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آگیا، دیکھ کر آپ بھی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹیم میں شامل نوجوان فاسٹ باﺅلر حسن علی نے جہاں اپنی عمدہ کارکردگی سے پاکستانیوں کے دل جیتے ہیں وہیں ان کا وکٹ ملنے پر جشن منانے کا منفرد اندازہ بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے لیکن ایک پاکستانی نے ان کے اس سٹائل کو لے کر ایسی تصویر بنا دی ہے کہ جو دیکھتا ہے، ہنسی سے حال ہوئے جاتا ہے۔

حسن علی جب وکٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک”مکا“ زمین کی جانب جڑتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر دونوں بازو پھیلاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پاکستانی کو شرارت سوجھی اور اس نے اس زبردست انداز کو اور بھی زبردست بنانے کا سوچ لیا۔

Hasan Ali in this #CT17



1 Wicket vs India

3 Wickets vs South Africa

3 Wickets vs Sri Lanka

3 Wickets vs England pic.twitter.com/2cK8oKQH7K