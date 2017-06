کارڈیف گراونڈ کی پچ بالکل ٹھیک تھی ،پاکستان نے بہتر حکمت عملی اپنائی اور اچھا کھیل پیش کیا :کمار سنگا کارا

کارڈیف (ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا کے سابق کپتان اور کھلاڑی کمار سنگا کارا نے کہاہے کہ کارڈیف میں گراﺅنڈ کی پچ کے ساتھ کچھ غلط نہیں تھا ۔

کمار سنگاکارا نے پاکستان کی انگلینڈ کو سیمی فائنل میں شکست پر تجزیہ کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا کہ کارڈیف میں گراﺅنڈ کی پچ کے ساتھ کچھ غلط نہیں تھا ،پاکستان ٹیم نے بہتر حکمت عملی اپنائی اور بہتر کھیل پیش کیا ۔پاکستان نے انگلینڈ کیخلاف جامع جیت حاصل کی ۔

واضح رہے کہ انگلش کپتان نے میچ کے بعد اختتامی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گراﺅنڈ کی کنڈیشن سمجھ نہیں آئی ،جس پر سنگا کارا کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیاہے ۔

Nothing wrong with the pitch in Cardiff. @TheRealPCB adapted better and played better. Comprehensive win over england.