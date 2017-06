پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز سے انکار کرنے والی دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ کھیلنے کیلئے آپس میں لڑ رہی ہیں: نجم سیٹھی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی سی بی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین جاری چیمپیئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میچ کے حوالے سے ایسی شاندار بات کہہ دی ہے کہ دونوں ملکوں کے کرتا دھرتا شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ دوسرے سیمی فائنل میں ایک دوسرے کے مد مقابل بھارت اور بنگلہ دیش ، پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز کھیلنے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن آج قسمت کا کھیل ملاحظہ ہو کہ دونوں ہی ٹیمیں پاکستان سے فائنل کھیلنے کیلئے سٹیڈیم میں باہم دست و گریباں ہیں۔

”ہم بھارتی حد پار کر رہے ہیں کیونکہ۔۔۔“ بھارتی ویب سائٹ نے سرفراز احمد کی کمزور انگریزی کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو پاکستانیوں سے پہلے بھارتی ہی میدان میں آ گئے، پہلی مرتبہ ایسا حیران کن کام کر دیا کہ جان کر آپ بھی ضرور داد دیں گے

واضح رہے کہ بھارت گزشتہ کئی سال سے معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز کھیلنے سے انکاری ہے ، جس پر پی سی بی نے آئی سی سی سے رجوع بھی کر رکھا ہے۔ بھارت کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنی ہوئی بنگلہ دیش کی حسینہ حکومت نے بھی گزشتہ دنوں اپنے آقا کی خوشنودی کیلئے پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز کھیلنے سے انکار کردیا تھا۔

How ironic! India & Bangladesh don't play with Pakistan in a bilateral series. Today both slugging it out to play with Pakistan in CT!