جاوید آفریدی کا نوجوان کھلاڑیوں کو امارات ٹی 20 ٹورنامنٹ میں موقع دینے کا اعلان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے خیبرپختونخواہ اور فاٹا کے علاقوں کے نوجوان کھلاڑیوں کو امارات ٹی 20 ٹورنامنٹ میں موقع دینے کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں جاوید آفریدی نے کہا ہے کہ پشاور زلمی خیبرپختونخواہ اور فاٹا کے علاقوں میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد کرے گی اور نوجوان کھلاڑیوں کو امارات ٹی 20 ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع فراہم کرے گی۔

جاوید آفریدی پاکستان میں کرکٹ کیلئے جس طرح کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے اور ہر کوئی ان کی کاوشوں کو سراہنے پر مجبور ہے۔

PZ will give opportunity for our Zalmis from KP & FATA regions along with talent hunt program youngsters to perform at @EmiratesT20 #Champs