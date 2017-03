پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے ایک اور دبنگ اعلان کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے پشاور زلمی چیمپئن شپ سے حاصل ہونے والی انعامی رقم کا دس فیصد شوکت خانم کو دینے کا اعلان کر دیاہے ۔تفصیلات کے مطابق جاوید آفریدی کا کہناتھا کہ انعامی رقم کا دس فیصد شوکت خانم پشاور کو عطیہ کیا جائے گا ،انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم چہروں پر مسکراہٹیں لوٹانے کا وعدہ کیا تھا ۔واضح رہے کہ پشاور زلمی پاکستان سپرلیگ سیز ن 2کی چیمپئن ہے ۔

10% of Winning Bonus frm @PeshawarZalmi Championship,we will donate to @SKMCH Peshawar.As promised to bring back the smiles on the faces.