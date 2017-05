مصباح اور یونس جیسی ریٹائرمنٹ بہت کم کھلاڑیوں کے حصے میں آتی ہے:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق کپتان عمران خان نے ویسٹ انڈز کیخلا ف ٹیسٹ سیریز میں کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصباح الحق اور یونس خان جیسی کامیابیاں اور عزت بہت کم کھلاڑیوں کے حصے میں آتی ہے ۔

عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تاریخی فتح پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔

Congratulations to Misbah & Younis for their gt achievements for Pak & for retiring with a grace & dignity that few sportsmen r blessed with

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 15, 2017

قومی ٹیم کےسابق کپتان نے یونس خان اور مصباح الحق کو بھی پاکستان کے لئے شاندار کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کامیابیاں اور اعزاز کے ساتھ ریٹائرمنٹ بہت ہی کم کھلاڑیوں کے حصے میں آتی ہیں۔