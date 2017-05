یونس خان بڑے کرکٹر ہیں ،مصباح اور یونس نے پاکستان کو کامیابیوں سے ہمکنا ر کیا :اظہر الدین ،کیون پیٹرسن

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کپتان اظہر الدین نے کہا ہے کہ یونس خان بہت بڑے کرکٹر ہیں ،یونس خان نے 10ہزار رنز بنائے جو آسان کام نہیں تھا ۔نجی نیوز چینل دنیا نیوز کے مطابق سابق بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد اظہر الدین نے یونس خان کو خراج تحسین پیش کیا ،ان کا کہنا تھا کہ یونس خان بہت بڑے کرکٹر ہیں ،یونس خان نے 10ہزار رنز بنائے جو آسان کام نہیں ۔

ادھر سابق انگلش کرکٹر کیون پیٹرسن نے یونس خان اور مصباح الحق بہترین کرکٹر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان کو کامیابیوں سے ہم کنار کیا ،دونوں کھلاڑیوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد کمی محسوس ہو گی ۔

Wonderful careers for @captainmisbahpk and Younis. They will be missed. Together they raised @TheRealPCB to greater heights. All the best