پاکستانیوں کی بھابھی ثانیہ مرزا آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں ،بھارتی ٹینس سٹار کتنے برس کی ہو گئیں اور شعیب ملک نے انہیں کیسے مبارکباد دی ؟جان کر آپ بھی بھارتیوں کے داماد کی حالت زار پر افسردہ ہو جائیں گے

ؒلاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف بھارتی ٹینس سٹار اور پاکستانیوں کی بھابھی ثانیہ مرزا آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں،خوشی کے اس موقع پر شعیب ملک نے ایک ساتھ نہ ہونے پر اپنی بیوی کو سوشل میڈ یا پر پیار بھرا پیغام بھیج کر نیک تمناﺅں کا اظہار کیا ۔تفصیل کے مطابق ثانیہ مرز ا آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں 31بہاریں دیکھ لی ہیں ۔ٹینس سٹار کی سالگرہ پر ان کے دوست انہیں نیک تمناﺅں کے پیغامات بھیج رہے ہیں ۔خوشی کے اس موقع پر ثانیہ مرزا اور ان کے شوہر شعیب ملک ایک ساتھ نہیں ہیں ،اس لیے قومی ٹیم کے سٹار آل راﺅنڈر شعیب ملک نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر پیار بھرا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی خوبصورت بیوی کو سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں ،تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں ۔

Happy Birthday @MirzaSania ☺ Much love, happiness and success to you!! Have a fab one champion ????

Happy birthday @mirzasania, your positive attitude and love for life has been instrumental in helping you shape such a successful tennis career and sail through all the ups and downs. Have a great one my friend!✌️???? pic.twitter.com/xwPLye7QY7