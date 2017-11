”اعظم خان پاکستان کا بیٹنگ سٹار ہو گا کیونکہ۔۔۔“ شدید تنقید کے بعد بالآخر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بھی میدان میں آ گئی، ایسا دعویٰ کر دیا کہ تنقید کرنے والے بھی اعظم خان کو کھیلتا دیکھنے کیلئے بے تاب ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز نے معین خان کے بیٹے اعظم خان کو اپنے سکواڈ میں شامل کیا تو ہر جانب سے شدید تنقید ہونے لگی مگر اب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز خود میدان میں آ گئی ہے اور ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ تنقید کرنے والے بھی اعظم خان کو کھیلتا دیکھنے کیلئے بے تاب ہو گئے ہیں۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے پلیئر ریکروٹمنٹ اور میڈیا منیجر نبیل ہاشمی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”اعظم خان پاکستان کا بیٹنگ سٹار ہو گا۔ اس نے رمضان میں عمر ایسوسی ایٹس کیلئے تن تنہاءاس وقت میچ جیتے جب بین الاقوامی کھلاڑی بھی ناکام ہو گئے۔“

Azam Khan will be batting star of Pakistan. He won matches single-handedly for Omar Associates in Ramzan when International players failed https://t.co/2bCZb3VlLq

ایک اور پیغام میں نبیل ہاشمی کا کہنا تھا کہ ”رمضان ٹی 20 کے دوران میں نے 3 کھلاڑیوں کو اپنی مرضی سے چھکے مارتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھلاڑی احسان علی، خوش دل شاہ اور اعظم خان ہیں۔“

Three young players I have seen hitting 6s at will in Ramzan T20s in recent years are Ahsaan Ali, Khushdil Shah & Azam Khan s/o Moin Khan