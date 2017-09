”میں کم قیمت پر آئی فون 8 بیچ رہا ہوں، اگر خریدنا ہے تو۔۔۔“ ڈیرین سیمی نے مداحوں کیلئے بڑا اعلان کر دیا، اگر خریدنا ہے تو فوراً رابطہ کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آزادی کپ کھیلنے کیلئے ورلڈ الیون کے سکواڈ میں شامل ڈیرین سیمی نے اپنے مداحوں کو قدرے کم قیمت پر ”آئی فون 8“ بیچنے کا اعلان کر دیا ہے۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ آئی فون 8 فروخت کیلئے دستیاب ہے، اگر آپ خریدنے پر دلچسپی رکھتے ہیں تو مجھے ڈائریکٹ میسیج کریں، قیمت کم ہو سکتی ہے۔

جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا لیکن جب اس کے ساتھ موجود ”آئی فون 8“ کی تصویر دیکھی تو قہقہوں کا طوفان امڈ آیا اور لوگوں کو علم ہوا کہ ڈیرین سیمی بھی ”باریک“ ثابت ہوئے ہیں جو مذاق کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔

یہ تصویر ایپل کے اصلی آئی فون کی نہیںبلکہ ایک بچے کی ہے جس نے اپنی ایک آنکھ پر موبائل فون باندھ رکھا ہے اور اسے آئی فون کا نام دیا ہے۔ ڈیرین سیمی کو یہ تصویر اتنی پسند آئی وہ اسے شیئر کئے بغیر نہ رہ سکے اور اس کیساتھ ہی انہوں نے اپنے مداحوں کیساتھ بھی دلچسپ مذاق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

Iphone 8 On sale DM me if u interested price is negotiable... pic.twitter.com/Q1YymNfgrv