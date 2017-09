شعیب ملک کی احمد شہزاد کو مبارکباد، وعدہ پورا کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان شاندار اننگز کھیلنے پر شعیب ملک نے احمد شہزاد کو مبارکباد پیش کرکے اپنا وعدہ پورا کردیا، مبارکباد کے ساتھ یاد بھی دلایا کہ آپ کی اچھی اننگز میری نصیحت کی وجہ سے تھی۔

پاکستان کی فیلڈنگ لاجواب اور برق رفتار ہے: فاف ڈوپلیسی

سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ میں شعیب ملک نے احمد شہزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”احمد شہزاد ، تسی گریٹ ای نہیں بلکہ چاہ گئے او( احمد شہزاد آپ گریٹ ہی نہیں بلکہ چھا گئے ہیں) مجھے اور آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اچھا کھیل پیش کرنا ہے۔واضح رہے کہ گذشتہ میچ میں احمد شہزاد نے شعیب ملک کو مبارکباد پیش کی تھی جس کے جواب میں شعیب ملک نے احمد شہزاد کو مخاطب کرکے کہا تھا کہ آپ بھی اچھی کارکردگی دکھائیں تاکہ میں آپ کو مبارکباد پیش کر سکوں۔

Champion innings bro @iamAhmadshahzad

tussi great hi nai balkey cha gey ho & I know you know that because I have told you myself #PakvsWXI https://t.co/5yiVqPZt7W