”یہ آفریدی کیلئے خوش قسمت ترین دن ہے کیونکہ۔۔۔“ سٹار آل راﺅنڈر نے آج کے دن بھارت کے میدان میں ایسی ”بوم بوم“ کی تھی جسے وہ ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی اگرچہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے 20 سالہ کیرئیر میں ایسی یادگار اننگز کھیلی ہیں جو تاریخ میں زندہ رہیں گی اور پاکستان کے نام کو ہمیشہ روشن کرتی رہیں گی۔

ان کے کیرئیر میں آج کا دن اس لئے اہم اور خوش قسمت ترین ہے کیونکہ انہوں نے 2005ءمیں بھارت کے خلاف کانپور میں کھیلے گئے میچ میں دھواں دار اننگز کھیلتے ہوئے صرف 45 گیندوں پر سنچری بنائی تھی جس کے باعث پاکستان نے 249 رنز کا ہدف صرف 43 اوورز میں ہی پورا کر لیا تھا۔

اس میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے راہول ڈریوڈ کے 86 رنز کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 249 رنز بنائے تھے۔ ہدف کے تعاقب میں اننگز کا آغاز ہی شاہد آفریدی نے کیا اور بھارتی باﺅلرز کی ایسی درگت بنائی کہ صرف 45 گیندوں پر سنچری مکمل کر لی اور بھارتی منہ دیکھتے رہ گئے۔

انہوں نے اپنی اننگز کے دوران 9 شاندار چھکے اور 10 چوکے بھی مارے اور اس ننگز کی بدولت پاکستان ٹیم نے مقررہ ہدف صرف 43 اوورز میں ہی پورا کر لیا اور بھارتیوں کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔

#OnThisDay in 2005 @SAfridiOfficial hit fastest century against India ???????? on 45 balls 3rd fastest overall at that time #Memories #BoomBoom pic.twitter.com/UCTwraNggZ