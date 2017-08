نوجوان پاکستانی کرکٹر سر پر گیند لگنے سے جاں بحق، فخر زمان کیساتھ اس کاکیا تعلق تھا؟ انتہائی افسوسناک خبر آ گئی

مردان (ڈیلی پاکستان آن لائن) مردان کے علاقے کاٹلنگ میں نوجوان کھلاڑی سر پر گیند لگنے کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ متوفی زبیر ولد محمود خان کاٹلنگ میں فخر زمان کی بنائی گئی کرکٹ اکیڈمی کا رکن اور ایک ابھرتا ہوا کرکٹر تھا جو بےٹنگ کی پرےکٹس میں مصروف تھا کہ گےند گردن پر لگ گئی۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ عامر لیاقت نے بول ٹی وی کیوں چھوڑا؟ اصل وجہ تو اب سامنے آئی

گیند لگتے ہی نوجوان کرکٹر بے ہوش ہو گیا جس پر ریسکیو 1122 کی ٹیم کوب لا کر زبیر کو زخمی حالت میں مردان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ کیا عامر لیاقت اب اس چینل جا رہے ہیں؟ ایسا نام سامنے آ گیا کہ میڈیا میں کام کرنے والوں کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا، یہ جیو یا دنیا نہیں بلکہ۔۔۔

سابق آسٹریلوی کرکٹر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ ڈین جونز نے بھی نوجوان کرکٹر زبیر کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور اپنے پیغام میں کہا ”یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔۔۔ مردان میں نوجوان کرکٹر زبیر کرکٹ میچ کے دوران سر پر گیند لگنے کے باعث ہلاک ہو گیا، اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں۔“

Its so sad to hear.. Young Cricketer Zubair died in Mardan after Cricket ball hit on head during Cricket match. Condolences to his family????