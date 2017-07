وسیم اکرم آج کل کہاں ہیں؟ سابق کرکٹر نے اپنی ایک ایسی تصویر شیئر کردی کہ دیکھ کر آپ کا دل بھی کرے گا کہ فوری طور پر ان کے پاس پہنچ جائیں

بالی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم اپنے اہل و عیال کے ہمراہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی پر چھٹیاں منا رہے ہیں ، اس دوران وہ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیںجو بہت ہی دلچسپی کا باعث ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران لی گئی ایک ایسی تصویر بھی شیئر کی ہے کہ دیکھنے والوں کے دل میں بھی فوری طور پر بالی کی سیاحت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سابق کرکٹر وسیم اکرم اپنی اہلیہ اور بیٹوں کے ہمراہ انڈونیشین جزیرے بالی پر چھٹیاں منا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوئمنگ پول میں نہانے کے دوران لی گئی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ یہ سوئمنگ پول ساحل سمندر کے قریب فائیو سٹار ہوٹل میں واقع ہے جو کہ اوپن ایئر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت لوکیشن پر واقع ہے۔ وسیم اکرم کی اس تصویر میں تاحد نظر سمندر دیکھا جا سکتا ہے۔ وسیم اکرم نے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے شعیب اختر کو مخاطب کیا اور کہا ”آج تمہیں میرا نظارہ کیسا لگ رہا ہے“.

How do you like my view today Shebby? @shoaib100mph #TheEdge @theedgebali pic.twitter.com/0Q9ImKf4Hc