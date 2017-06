پاکستان چمپیئنز ٹرافی میں تاریخ رقم کرے گا، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے: شعیب اختر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اس وقت قوم کی حمایت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پاکستان چمپیئنز ٹرافی میں جیت کر تاریخ رقم کرے گا لیکن پاکستان جیتے یا ہارے ہمیں ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہئے، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔

Congrats to India for qualifying the final but here it comes a mega game Pak vs India

good luck-Pak cornered tigers-win or lose am with u.. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 16, 2017



سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے فائنل تک رسائی پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ اصل مقابلہ تو فائنل میں ہوگا، ہمیں پاکستان سے غرض ہے اور قومی ٹیم جیتے یا ہارے میں شاہینوں کے ساتھ ہوں ۔ساتھ ہی انہوں نے سرفراز احمد کے خلاف کئے جانے والے پروپیگنڈے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں قومی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہئے، انشاءاللہ قومی ٹیم متحد ہوکر چمپیئنز ٹرافی میں تاریخ رقم کرے گااور ہمیں ہار اور جیت میں پاکستان کی حمایت کرنے چاہئے کیوں کہ تحمل سے ہی ہم ہم بن سکتے ہیں ۔

Am shocked to learn about da comments made on Sarfraz today my request-2 all Pak-to support your team&back them up whether they win or lose. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 16, 2017