”جب یہ آدمی گھر آیا تو میں گھبرا گئی ۔۔۔“وسیم اکرم ’نوری نتھ‘بن کر گھر آئے توشنیرا اکرم کو کیسا لگا ؟لیجنڈ کرکٹر کی اہلیہ نے اپنے جذبات اظہار کیا تو سوشل میڈ یا پر ہنسی کا طوفان آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ کے سابق کپتان وسیم اکرم کو ”نوری نتھ “اور شعیب اختر کو ”مولا جٹ “کے روپ میں تو آپ نے دیکھا ہو گا لیکن جب وسیم اکرم اس’ حلیے‘میں گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئیں اور اپنے جذبات کا اظہار مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کردیا ۔

So you can imagine how confused I was when this guy came home from work yesterday instead of Wasim pic.twitter.com/ykqbU7aM6R