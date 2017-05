ریٹائرمنٹ کے بعد مصباح کا مداحوں کیلئے پہلا پیغام، پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کے بہترین کپتان نے بات بھی بے مثال کر دی، جان کر آپ بھی کہیں گے ”مس یو مصباح“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے ویسٹ انڈیز کیخلاف تاریخی فتح کے بعد مداحوں کیلئے پہلا پیغام جاری کر دیا ہے۔

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ” گزشتہ سات سال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کرنا بہت اعزاز کی بات ہے اور میں کھلاڑیوں اور مداحوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اسے واقعی بہت ہی خاص بنا دیا ۔ “

It has been a great honour to captain Pakistan these past 7 years and I would like to thank both players &fans for making it truly special.