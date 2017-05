وسیم اکرم نور ی نتھ بنے تو شنیرا اکرم نے بھی ’مکھو جٹی‘بننے کی ٹھان لی ،وسیم اکرم سے ایسا لباس پہننے کے لیے مشورہ مانگ لیا سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا ،آگے سے وسیم اکرم نے کیا جواب دیا ؟جان کر آپ بھی بے اختیار ہنس پڑیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی ٹیم کے سابق کپتان نوری نتھ بنے تو ان کی اہلیہ نے بھی مکھو جٹی بننے کی ٹھان لی ،اپنے شوہر کو ایسی تصویر بھیج کر مشورہ مانگ لیا کہ سوشل میڈ یا صارفین بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئے لیکن جب وسیم اکرم نے جواب دیا تو ہنسی کا طوفان آگیا ۔

How do you feel about this ? @wasimakramlive https://t.co/c1Rx4JyQPT



تفصیل کے مطابق وسیم اکرم نے نجی نیوز چینل کے پروگرام کے لیے نوری نتھ کا روپ دھارا جو شنیرا اکرم کو بے حد پسند آیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شنیر ا اکرم نے پہلے تو وسیم اکرم کے اس روپ پر حیرانگی کا اظہار کیا لیکن پھر خود بھی ”مکھو جٹی“بننے کی ٹھان لی ۔ایک مداح کی جانب سے شنیرا اکرم کو ”مکھو جٹی “کی ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں وہ پنجابی فلموں کے روائتی لباس زیب تن کیے ہوئے کھڑی ہے ۔اس تصویر کو دیکھ کر شنیرا اکرم نے وسیم اکرم سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے جس پر لیجنڈ کرکٹر نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تم اس روپ کو دھارنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو ۔میاں بیوی کی اس بات چیت سے سوشل میڈ یا صارفین خوب لطف اندوز ہوئے اور جوڑے کے لیے نیک تمناﺅں کا اظہار کیا ۔

I think you were made for this look! ????#ShanieraJatti #BlondePunjabi https://t.co/kFO3sZdZbo