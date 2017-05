’مولا جٹ اور نوری نتھ‘ کے بعد اب جے اور ویرو کا ٹریلر آ گیا ، اس میں وسیم اکرم اور شعیب اختر کیا کر رہے ہیں ،دیکھ کر آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اور راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر آج کل ایک نئے پروگرام کی تیاری میں مصروف ہے جس حوالے سے تاحال کوئی معلوما ت سامنے نہیں آ سکیں لیکن دونوں سابق سٹار کھلاڑی ایسی ویڈیو ز اپ لوڈ کر رہے ہیں جسے دیکھ کر مداح ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ۔

دونو ںکے نوری نتھ اور مولا جٹ کے ٹیزر کے بعد اب ’جے اور ویرو‘کا ٹریلر آ گیاہے ،جس میں وسیم اکرم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو شعیب اختر ایک معصوم دوست کی طرح موٹر سائیکل کے لگی ’سائیڈ کار‘ میں بیٹھے ہیں ۔شعیب اختر انتہائی حیرانی کے ساتھ اپنے ساتھی سے سوال پوچھتے ہیں کہ ’بھائی صاحب ہم کہا ںجا رہے ہیں ،جس پر وسیم اکرم جواب دیتے ہیں کہ گیم کھیلنے ،اس پر شعیب اختر کو حیرانی گزرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں گیم کیسے کھیلیں گے ۔وسیم اکرم کہتے ہیں کہ گیم کھیلنے کی عمر نہیں ہو تی ،فاسٹ باولر کہتے ہیں کہ فٹنس کا کیا کریں گے ۔‘

وسیم اکرم کہتے ہیں کہ گیم کھیلنے کیلئے فٹنس نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے جس پر شعیب اختر کہتے ہیں کہ میرے پاس دل ہے ۔

here you go am showing u1st teaser of our up coming game show trust me you guys r going to love us both in different get ups..more to come pic.twitter.com/su9Ld7aLnk