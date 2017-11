”شوکت خانم ایک ایسی جگہ ہے جہاں۔۔۔“ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے شوکت خانم ہسپتال کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان کے بدترین مخالفین بھی شوکت خانم پر تنقید سے پہلے 100 بار سوچیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی کاوشوں سے تعمیر ہونے والے شوکت خانم ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

پاکستان میں بہت سے لوگ اگر شوکت خانم کی تعریف کرتے ہیں تو تنقید کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو شوکت خانم پر تنقید کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مگر اب وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے شوکت خانم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے کہ عمران خان کے بدترین مخالفین بھی شوکت خانم پر تنقید کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔

شنیر اکرم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ” شوکت خانم کینسر کے مریضوں کو صرف علاج کی سہولیات ہی مہیا نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے مریضوں کو امید اور پیار بھی دیتا ہے۔ کسی بھی بیماری سے برسرپیکار افراد کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے اور شوکت خانم ایک ایسا ہسپتال ہے جو ایسا کرتا ہے۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسی جگہ موجود ہے۔“

Shaukat Khanum does not just offer treatment for cancer it's a place that also gives hope & love to its patients. Support is so important for those suffering from any disease & #SKMCH is a hospital that offers just that.I'm so grateful to know this place exists in our country❤️ https://t.co/RC22GIBaBF