”میں نے اب تک اس سے خطرناک باﺅلر کو نہیں کھیلا“ عامر خان کے سوال پر ویرات کوہلی نے سچ بول ہی دیا، اپنے ”ہیرو“ کے منہ سے پاکستانی کا نام سن کر بھارتی تلملا اٹھے ، کس نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا؟ جان کر آپ بے اختیار ایک ہی نعرہ لگائیں کہ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کو چیمپینز ٹرافی کا فائنل جیتنے کیلئے 339 رنز درکار ہیں۔ ویرات کوہلی اظہر علی کے ہاتھوں کیچ چھوٹنے کے بعد محمد عامر کی اگلی گیند کا انتظار کرتے ہوئے، عامر نے رن اپ لیا، گیند کروائی، ویرات کوہلی کے بلے سے ایج نکلا، شاداب خان نے کیچ پکڑا اور ویرات کوہلی آﺅٹ۔۔۔ ”محمد عامر یو بیوٹی۔“

یہ وہ لمحات ہیں جو اس میچ کو دیکھنے والے ہر پاکستانی کے دل میں مرتے دم تک تازہ رہیں گے اور جب بھی یہ لمحے نظروں کے سامنے گھومیں گے تو ایک سرشاری سی پورے جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔

محمد عامر نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کے خطرناک ترین باﺅلر ہیں لیکن اب حالیہ سالوں میں دنیائے کرکٹ کے مایہ ناز اور بہترین بلے باز ویرات کوہلی بلا جھجھک یہ اعتراف بھی کرتے ہیں۔

عامر خان کے پروگرام میں گفتگو کے دوران ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں مشکل ترین باﺅلر کون ہے تو انہوں نے محمد عامر کا نام لے کر سچ بولا مگر بھارتی تلملا اٹھے ۔ انہوں نے محمد عامر کے بارے میں کیا کہا اور کس طرح ان کی تعریف کی؟ جان کر آپ بے اختیار ایک ہی نعرہ لگائیں گے کہ ”ہمارے عامر جیسا کوئی نہیں۔“

بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ نے ویرات کوہلی سے سوال کیا کہ ”آپ کے من میں دنیا کا کوئی ایسا باﺅلر ہے جس کے سامنے جب آپ آتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت مشکل باﺅلر ہے۔ اور اسے کھیلتے وقت آپ کو پریشانی ہوتی ہو؟“

ویرات کوہلی نے بہت ہی سوچ سمجھ کر سچ ہی بولا کہ ”حالیہ دنوں میں جن باﺅلرز کا سامنا کیا ہے ان میں پاکستان کے محمد عامر کو میں نے اپنے کیرئیر کے دوران مشکل ترین باﺅلر پایا ہے اور وہ دنیا کے ٹاپ 2 یا 3 کے مشکل ترین باﺅلرز میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسے باﺅلر ہیں جن کے خلاف کھیلتے ہوئے آپ کو اپنی ایک ہی گیم پر رہنا پڑتا ہے ورنہ وہ وکٹ لے اڑتے ہیں۔ وہ بہت ہی شاندار ہے۔ زبرست۔“

ویرات کوہلی یوں تو محمد عامر کے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور کوئی مرتبہ انہیں اپنا بلا تحفے میں دے چکے ہیں مگر آج انہوں نے کھلے عام یہ اعتراف کر کے پاکستانیوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ خبر پڑھنے اور ویرات کوہلی کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد آپ انٹرنیٹ پر چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں محمد عامر کا پہلا سپیل ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے۔

Virat kohli: Amir is the BEST bowler i ever facedpic.twitter.com/TTJjkAN8PR