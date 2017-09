”زینب عباس، ڈیرین سیمی اور گاڑی۔۔۔“ دونوں کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا، سیمی نے زینب کے ساتھ ایسا کام کر دیا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا، دیکھ کر آپ کیلئے بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون کے کھلاڑی اور پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی پاکستانیوں کیلئے اپنے دل میں رکھنے والے پیار کے باعث پاکستانیوں کے ”پیارے“ بن چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً ایسا کام کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی انہیں بار بار داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اب ان کی ایک اور ویڈیو منظرعام پر آ گئی ہے اور دلچسپ کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی معروف سپورٹس اینکر زینب عباس کیساتھ ہیں اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے زینب عباس کے ساتھ مل کر ”دل دل پاکستان، جان جان پاکستان“ گا کر سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔

یہ ویڈیو ایک گاڑی میں بنائی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زینب عباس اور ڈیرین سیمی ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور زینب عباس انہیں ملی نغمہ ”دل دل پاکستان، جان جان پاکستان“ کے الفاظ سمجھاتی ہیں جسے ڈیرین سیمی بھی ایک لمحے میں ہی سمجھ جاتے ہیں اور پھر دونوں مل کر یہ ملی نغمہ گاتے ہیں۔

ڈیرین سیمی اس موقع پر بھی مذاق کرنے سے باز نہیں آئے اور ایک موقع پر انہوں نے پشاور زلمی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ”دل دل زلمی، جان جان پشاور زلمی۔“ ان کے ایسا کہنے پر زینب عباس بھی قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئیں۔ دونوں کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔

Yes Dil Dil ???????? Jan Jan ???????? Long Live ????????. Plenty of good Memories for all ????????i's from زلمی @darensammy88 u really won the hearts @zalmitv pic.twitter.com/wHulMtgMzI