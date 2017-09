آفریدی نے گراﺅنڈ کا چکر لگایا تو بوم بوم کے نعروں کے علاوہ شائقین نے شاہد آفریدی کو کس طرح عزت بخشی؟ دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی شاہد آفریدی کے 20 سالہ دور کو یاد کر کے اور نم ہو جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آزادی کپ کے فائنل میچ میں پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے شاہد آفریدی اور مصباح الحق کو بھی عزت بخشی گئی اور انہیں سٹیڈیم میں بلا کر گراﺅنڈ کا چکر لگوایا گیا۔ اس دوران سٹیڈیم بوم بوم کے نعروں سے گونج اٹھا مگر اس کیساتھ ہی شائقین ایسا کام بھی کرتے رہے کہ شاہد آفریدی بھی خوش ہو گئے۔

شاہد آفریدی جب گراﺅنڈ کا چکر لگا رہے تھے تو شائقین کرکٹ بوم بوم کے نعرے لگاتے رہے اور اس کیساتھ ہی سٹیڈیم میں موجود تمام افراد نے اپنے موبائل فون نکال لئے اور ان کی فلیش لائٹس آن کر دیں جس کے باعث ایسا محسوس ہونے لگا کہ سٹیڈیم میں ہزاروں جگنو موجود ہیں جو 20 سال تک پاکستان کرکٹ کی خدمت کرنے اور شائقین کرکٹ کو انتہائی شاندار اور بہترین یادیں دینے والے شاہد آفریدی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔

ان لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تو دیکھنے والے بھی مبہوت ہو گئے اور جو بھی پاکستان کرکٹ اور شاہد آفریدی سے محبت کرتا ہے، یہ ویڈیو دیکھ کر اس کی آنکھیں فرط جذبات سے نم ہو جاتی ہیں اور دل سے بے اختیار یہ بات نکلتی ہے ”بہت بہت شکریہ شاہد خان آفریدی۔۔۔“

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

For 20 long years Afridi played for the Pakistani nation. Today Lahore crowd thanked him with chanting Boom Boom during his lap Of Honor. pic.twitter.com/v9v36QAGlR