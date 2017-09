شاہد آفریدی فائنل میچ دیکھنے گراﺅنڈ میں کیوں آئے؟ بالآخر دل کی بات بتا دی، جان کر نجم سیٹھی بھی خوش ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آزادی کپ کے فائنل میچ کے موقع پر شاہد آفریدی اور مصباح الحق کی گراﺅنڈ میں موجودگی نے اس دن کو مزید یادگار بنا دیا اور شائقین کرکٹ دونوں کو اس تاریخی موقع پر وہاں دیکھ کر اور بھی زیادہ پرجوش اور جذباتی ہو گئے۔

ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد آفریدی کو فیئرویل دینے کیلئے انہیں سٹیڈیم میں بلایا گیا مگر اب خود شاہد آفریدی نے ہی بالآخر اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ وہ وہ یہ میچ دیکھنے کیلئے سٹیڈیم میں کیوں آئے ہیں۔

انہوں نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”میں پہلے سے یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ، پاکستان کی عزت اور یہاں کے لوگوں کی عزت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہاں کرکٹ کی وجہ سے آیا ہوں اور عوام کا شکریہ ادا کرنے کیلئے آیا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور کرکٹ کو سپورٹ کیا۔“

I came here only to support cricket & for my fans. @SAfridiOfficial #PAKvWXI pic.twitter.com/nAPGpFHkoK