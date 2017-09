”روہنگیااور تمام مظلوم لوگوں کے لیے یہ کام کریں “ورلڈ کلاس کرکٹر ہاشم آملہ نے بھی روہنگیا مسلمان کے لیے آواز اٹھا دی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے مسلمان کھلاڑی ہاشم آملہ نے برما میں تشدد کا نشانہ بننے والے روہنگیامسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر دی ۔تفصیل کے مطابق ہاشم آملہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ،مسلمان کرکٹر نہ صرف کرکٹ کے میدان میں بلکہ نجی زندگی میں بھی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ساوتھ افریقہ کے میچوں کے دوران پہنی جانے والی وردی پر شراب کی کمپنی کا لوگو نہ لگوانے کے باعث جرمانہ ادا کرتے ہیں ۔اب مسلمان کرکٹر نے برما میں روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کے خلاف آواز بلند کی ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے ہاشم آملہ نے کہا کہ رحمدل انسان بہترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ،آئیے دوسروں پر رحم کرتے ہیں ۔ان کا کہنا تھا کہ روہنگیا اور دنیا کے تمام مظلوم لوگوں کو اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں ۔

"Kind people are the best kind of people." Unknown.Let's be kind to others.Keep the Rohingya n all oppressed ppl of the world in our prayers