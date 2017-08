ہیڈ کوچ مکی آرتھر پر الزامات ، پی سی بی نے عمر اکمل کو شو کاز نوٹس جاری کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ہیڈ کوچ مکی آرتھر پر الزامات لگانے والے عمر اکمل کو شو کاز نوٹس جاری کردیا ہے۔

پی سی بی کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر عمر اکمل کو شو کاز نوٹس جاری کردیا گیا ہے۔ مڈل آرڈر بلے باز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ سات روز کے اندر شوکاز نوٹس کا جواب دیں۔

The PCB has issued a show-cause notice to Umar Akmal on breaching code of conduct . The middle-order batsman has seven days to file a reply.