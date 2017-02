پہلا ٹی 20: گونارتنے کی عمدہ نصف سنچری، سری لنکا نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پہلے ٹی 20 میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سری لنکا کے کاپوگیدرا نے میچ کی آخری گیند پر چوکا مارا اور آسٹریلیا کے منہ سے فتح کا نوالہ چھین لیا۔ اسیلا گونارتنے کو 37 گیندوں پر 52 رنز کی عمدہ اننگز کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق میلبورن کرکٹ گراﺅنڈ میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی جس نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے کپتان ایرون فنچ نے سب سے زیادہ 43 رنز بنائے جبکہ دیگر بلے بازوں میں مائیکل کلنگر نے 38، ٹریویس ہیڈ نے 31، موئسس ہینرکس نے 17، ایشٹن ٹرنر نے 18 اور جیمز فالکنر نے 14 رنز بنائے۔

طویل عرصے بعد سری لنکن میں واپس آنے والے لاستھ ملنگا نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی جبکہ ویکیوم سنجیا، لکشن سنداکن اور اسیلا گونارتنے نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔

That feeling when you win off the last ball.... @OfficialSLC ????????????#AUSvSL pic.twitter.com/sm9ks61SAj