پاک بھارت فائنل ٹاکرہ ،کیا میچ کے دوران بارش ہو گی ؟ اوول کے گراﺅنڈ میں بڑے شو کے دوران موسم کیسا رہے گا؟بڑی خبر آگئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )برطانیہ میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ تین ڈبلیوز(Ws)پر کبھی اعتبار نہ کریں ،ویلتھ (دولت)،وویمن(عورت) اور ویدر(موسم)۔برطانوی باشندوں کا خیال ہے کہ یہ تین ڈبلیوز انہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس وقت پاکستانی ٹیم کے لیے صرف موسم ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر اس نے دھوکہ دیا تو پھر سرفراز الیون کے لیے مشکل ہو سکتی ہے ۔تاحال اوول کا موسم بالکل ٹھیک ہے اور کل بھی بارش کا امکان نہیں ہے ۔

لندن میں موجو سینئر سپورٹس صحافی مرزا اقبال بیگ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل والے دن اتوار کو لندن کا موسم گرم رہے گا اورچمکدار سورج نکلنے کا امکان ہے ۔

Hot sunny weather is expected on Sunday in the final of ICC Champions trophy at Oval London.India has won the trophy once ,Joint winner once