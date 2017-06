پاک بھارت ٹاکرا،لندن میں اس وقت کیا ماحول ہے اور فائنل کی ٹکٹس کتنی مہنگی ہو گئی ہیں ،شائقین کو ٹکٹس کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے ؟انتہائی حیران کن خبر آگئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے سب سے بڑے فائنل کا انتظار نہ صرف پاک بھارت شائقین کرکٹ کو ہے بلکہ پور ی دنیا کے مداح کی نظریں اس مقابلے پر ہیں ۔لندن میں بڑی تعداد میں لوگ پاک بھارت ٹاکرے کے ٹکٹوں کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں تاہم ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جبکہ ٹکٹس بلیک میں بکنے کی بھی اطلاعات موجود ہیں ۔

تفصیل کے مطابق سینئر سپورٹس صحافی مرزا اقبال بیگ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں لندن کی تازہ صورتحال کے بارے میں بتا یا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ لندن میں ہر کوئی پاکستان اور بھارت کے فائنل ٹاکرے کی ٹکٹس کے حصول کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے ۔انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے ٹکٹس موجود ہیں وہ اسے کئی گنا مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں ۔

In London everyone is in search of Champions trophy final tickets.Those who bought tickets earlier are demanding a very high price.