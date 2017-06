بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی ”ٹیکسٹ بک “شارٹ نے انہیں گاڑی جتوا دی ،یہ کونسی شارٹ ہے اور کیا پاکستانی باولرز کے لیے بھی درد سر بن سکتی ہے ؟فائنل ٹاکرے سے قبل انتہائی حیران کن خبر آگئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کپتان ویرات کوہلی کے پاس ویسے تو بہت زیادہ شارٹس موجود ہیں اور وہ بھی دنیا کے ان بلے بازوں میں شمار ہوتے ہیں جو پورے گراﺅنڈ میں 360ڈگری شارٹس کھیل سکتے ہیں لیکن ان کی ایک شارٹ نے انہیں گاڑی جتوا دی ۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے خلاف ویرات کوہلی نے ایسی کور ڈرائیو شارٹ کھیلی کہ انہیں آئی سی سی کی طرف سے انعام کے طور پر گاڑی مل گئی ۔ ویرات کوہلی نے بنگلہ دیشی باولر روبیل کے پانچویں اوور کی پہلی گیند پر کلاسک کور ڈرائیوشارٹ کھیلی کر چوکا مارا جس پر آئی سی سی نے انہیں گاڑی انعام دی ۔آئی سی سی نے ویرات کوہلی کی اس شارٹ کو ”ٹیکسٹ بک کور ڈرائیو“قرار دے دیا ۔ویرات کوہلی کی اس شارٹ کے حوالے سے پاکستانی کرکٹ پنڈتوں کا کہنا ہے کہ ویرات کوہلی فل لینتھ گیند کو بہت اچھے طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں لیکن پاکستانی باولرز فل لینتھ پر گیند نہیں کرتے بلکہ گڈ لینتھ یا شارٹ لینتھ پر زیادہ گیند بازی کرتے ہیں ۔اس لیے ویرات کوہلی اگر پاکستانی باولرز کو ہٹ کریں گے تو انہیں روم بنانا پڑے گا ۔انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی کو جنید خان اور حسن علی تنگ کر سکتے ہیں کیونکہ جنید خان نے پہلے بھی انہیں آوٹ کیا ہوا ہے اور حسن علی کی ویر ی ایشن پر بھی کسی بلے باز کا گیند مڈل نہیں ہوتا تاہم اگ ویرات کوہلی نے حسن علی کو ہٹ لگائی تو کیچ آوٹ ہوسکتے ہیں ۔

مزید خبریں :پاک بھارت بڑا ٹاکرا ،فائنل میچ سے ایک دن پہلے حسن علی سے متعلق انتہائی تشویشناک خبر آگئی ،جان کر آپ بھی سٹار کرکٹر کے لیے دعائیں کرنا شروع کردیں گے

ویڈیو دیکھئے

A post shared by ICC (@icc) on Jun 16, 2017 at 6:39am PDT

A classic cover driver from @imVkohli wins the @Nissan Play of the Day for #BANvIND. Congratulations! https://t.co/omsDy28GGv #CT17 #POTD pic.twitter.com/OQymBNNZ2t