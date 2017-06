دھونی کی سرفراز کے بیٹے کے ساتھ تصویرسوشل میڈیا پر وائرل

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) دھونی کی سرفراز احمد کے بیٹے کے ساتج تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے جس پر صارفین دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔

A nice pic ahead of the Champions Trophy finals. @msdhoni with Sarfraz Ahmed baby: sports beyond boundaries!! #IndVsPak pic.twitter.com/8WNAlHzf4B