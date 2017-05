”لیکن آپ کو اپنا کیرئیر ابھی۔۔۔“ محمد حفیظ نے مصباح اور یونس کیلئے پیغام جاری کیا تو ٹوئٹر صارفین نے پروفیسر کا ’گھیراﺅ‘ کر لیا، ایسی ایسی جگتیں کیں کہ آل راﺅنڈر کیلئے بچنا محال ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور یونس خان کے کیرئیرز کا اختتام ہوا تو ہر جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آل راﺅنڈ ر محمد حفیظ نے بھی اپنے جذبات کے اظہار کیلئے ایک پیغام جاری کیا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ٹوئٹر صارفین ان کا ”گھیراﺅ“ کر لیںگے اور یہ ٹویٹ ان کیلئے وبائل جان بن جائے گی۔

محمد حفیظ نے ٹوئٹر پر آخری میچ کے بعد یونس اور مصباح الحق کی تصاویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ”کپتان مصباح الحق اور یونس خان کے خوبصورت اور کامیاب کیرئیر کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہئے تھا۔ ان کے مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، خوش رہیں۔“

This is how should be end of Beautiful & successful career @captainmisbahpk & Younis khan,All the best for future transitions,Stay blessed pic.twitter.com/e32wnGR4MN — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) May 15, 2017



محمد حفیظ نے تو اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا مگر ٹوئٹر صارفین کسی اور ہی موڈ میں تھے جنہوں نے پروفیسر حفیظ کو ایسی ایسی ”جگتیں“ لگائیں کہ ان کے کان ضرور لال ہو گئے ہوں گے۔

ایک صارف نے لکھا” ہاں، لیکن آپ کو اپنا کیرئیر اب ختم کر لینا چاہئے۔ آپ مصباح یا یونس نہیں ہیں۔“

@MHafeez22 @captainmisbahpk Yes, but you should end your career now. You're not Younis Khan or Misbah. — Roheen Berry (@beryroh) May 15, 2017

ایک اور صارف نے لکھا” حفیظ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان جو لیجنڈز کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب انہیں ٹیسٹ ٹیم میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔“

@beryroh @MHafeez22 @captainmisbahpk He must be thinking that he will get a place in test team now after the retirement of the two legends. — Mahad (@MahadKhattak) May 15, 2017

ایک اور صارف نے پروفیسر کو سبق سیکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ”آپ بھی کچھ سیکھ لیں ان سے حفیظ صاحب۔۔۔ کیا ارادے ہیں۔“

@MHafeez22 @PeshawarZalmi @captainmisbahpk ap bhi kuch seekh lein in se hafeez sahab.. kia iraday hein.. — Haroon (@haroon_rafiq) May 15, 2017

ایک صارف نے پروفیسر کو ان کی کاکردگی یاد دلاتے ہوئے کہا ”کچھ سالوں بعد آپ بھی ان کی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن ’انڈوں‘ کے ساتھ آپ کا پیار آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا۔“

@MHafeez22 @captainmisbahpk This could be you a few years from now but your love for ducks will stand in your way. — Myra Zafar (@MyraZafar) May 16, 2017

ایک صارف نے مفت مشورہ دیتے ہوئے لکھا ”بھائی آپ بھی عزت سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر ہی دیں۔“