”ہم نے شادی سے اگلے دن ’بیٹنگ‘ کی تھی کیونکہ۔۔۔“ بھارتی باﺅلر ایشوین کی بیوی نے شادی کی 6 ویں سالگرہ پر سہاگ رات سے متعلق ایسا راز بے نقاب کر دیا کہ ایشوین شرم سے پانی پانی ہو گئے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی سپنر روی چندرن ایشوین شادی کی 6 ویں سالگرہ منائی تو اس موقع پر انہوں نے اپنی اہلیہ کو مبارکباد دینے کیلئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر کا سہارا لیا اور ایک پیار بھرا پیغام جاری کیا۔

ان کی اہلیہ نے بھی توقعات کے عین مطابق جوابی پیغام جاری کیا مگر اس کے بعد انہوں نے سہاگ رات سے متعلق ایک واقعہ بھی سنا ڈالا کہ ایشوین شرم سے پانی پانی ہو گئے اور ٹوئٹر پر ہنسی کا سیلاب امڈ آیا۔

ایشوین نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور یہ بہت تیزی سے گزرے۔ ہر اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ دینے پر تمہارا بہت بہت شکریہ۔۔۔“

It's been 6 years since we got married @prithinarayanan and it's passed by so quickly, thanks for being there with me through thick and thin. pic.twitter.com/eEjPmWqYvA — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) November 13, 2017

ان کی اہلیہ پریتھی ایشوین نے بھی ٹوئٹر پر جاری جواب شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا ”ہم نے اچھے، برے وقت کو گزارا۔۔۔ لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری شادی اتنی مضبوط ہے جو کیٹوجنک خوراک کھانے پر بھی قائم رہے گی؟ “

You are welcome ❤️ Thick and thin we managed. But do you think our marriage is strong enough to go through keto together? ????????@ashwinravi99 https://t.co/5BLncUV7ku — Prithi Ashwin (@prithinarayanan) November 13, 2017

جو لوگ نہیں جانتے کہ ’کیٹوجنک‘ خوراک کیا ہوتی ہے، انہیں یہ بتاتے چلیں کہ نشاستہ دار غذا ہوتی ہے جو کم مقدار میں کھائی جاتی ہے اور اس دوران توانائی کے حصول کیلئے جسم جگر میں ’کیٹونز‘ پیدا کرتا ہے۔ جبکہ اس خوراک کو لینے کا مقصد جگر میں موجود چربی کو توڑنا اور مستحکم میٹابولک نظام کا حصول ہوتا ہے، بنیادی طور پر اگر اس کی وضاحت کی جائے تو یہ ایک ایسی خوراک ہے جو ہر کوئی نہیں لے سکتا۔

بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے سہاگ رات سے متعلق دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی فیملی نے ہدایت کی تھی کہ ایشوین کو سونے دینا کیونکہ اگلے روز اس کا میچ تھا۔ لیکن ٹیم نے الارم چھپا رکھے تھے جو ساری رات بجتے رہے اور انہوں نے اگلے روز ”بیٹنگ“ کی۔

پریتھی ایشوین نے لکھا ”6 سال پہلے آج کے دن، ہماری شادی ہوئی تھی اور ہم کلکتہ روانہ ہو گئے۔ مجھے میری پیاری فیملی نے نصیحت کی تھی کہ روی ایشوین کو رات کو سونے دینا کیونکہ کل اس کا میچ ہے۔ لیکن ٹیم نے الارم چھپا رکھے تھے جو ساری رات بجتے رہے۔ اور خوش قسمتی سے ہم نے اگلے روز ’بیٹنگ‘ کی۔“

This day 6 years ago,we were married and off to Kolkatta.I was advised by my kind family to "let him sleep"(as iffffff)because he had a game the next day.But the team had hidden alarms that went off through the night.Thankfully we batted the next day @ashwinravi99 #Iamchamathu ???? pic.twitter.com/uWdKIZPPSp — Prithi Ashwin (@prithinarayanan) November 13, 2017

انہوں نے اگلی ٹویٹ میں لکھا ”اور یہ میری زندگی کا پہلا ’ٹیسٹ میچ‘ تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور پرجوش تھی۔ اس کے بعد پہلا لطیفہ اس وقت ہوا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں میدان میں کھیل رہے ایشوین کو پہچان نہیں سکتی اور یہاں یہ شخص اب 300 ٹیسٹ وکٹوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔“